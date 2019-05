Valsvik får skryt av trenar

Rosenborg-trenar Eirik Horneland meiner Gustav Valsvik (biletet) frå Vik står for kultur og haldningar han vil sjå i fleire RBK-spelarar, skriv VG. Vikjen fekk sin første eliteseriekamp for Rosenborg frå start i 1-0-sigeren over Sarpsborg 08 søndag. Horneland meiner Valsvik er ein som har lyst og evne til å gi litt ekstra.