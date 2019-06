Valdtektssikta er sleppt fri

Mennene som er sikta for gruppevaldtekt i Sogn er sleppte fri frå varetekt. Mennene, som er i 20- og 30-åra, vart pågripne og varetektsfengsla i fire veker i byrjinga av mai. Politiet opplyser at dei framleis etterforskar saka, men at det ikkje lenger er fare for at mennene skal øydeleggje bevis.