I Sogn er vegen mellom Fresvik og Feios stengd på grunn av eit jordskred. Skredet er mellom 50 og 60 meter breitt.

– Det ser ut til at ingen er tekne av skredet, men vi skal ta kontakt med dei som bur i området, for å forsikre oss om at ingen er sakna, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Morten Rebnord.

Bygda Fresvik med sine 200 innbyggjarar er no isolert.

Mykje regn og kraftig vind har prega helga i vest, noko som fører til stengde vegar.

– Både nedbøren og den kraftige vinden vil halde fram, seier meteorolog Martin Granerød.

Mannskap måtte jobbe på spreng for å halde E39 mellom Førde og Jølster open for trafikk, etter at Årsetelva på Vassenden i Jølster fløymde over. Vegvesenet har no fått leda vatnet vekk frå vegen.

– Faren er over inntil vidare. Det er venta meir nedbør gjennom natta, seier trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen i Lærdal.

På fylkesveg 609 ved Hundsåna mellom Askvoll og Førde i Sunnfjord er vegen stengd på grunn av rasfare.

Fare for ras gjer at vegen mellom Vik og Arnafjord i Sogn er stengd fram til måndag.

Må stenge fleire vegar

Fleire vegar vert stengde i Sogn og Fjordane kl.22 sundag på grunn av rasfare. Desse er fv. 5829 Otterdal-Grodås, fv. 5723 Bødal-Loen, fv.5722 Storesund-Flo, fv. 5744 Fossebakken -Navelsaker og fv. 5724 Briksdalen-Olden.

Kraftig vind langs kysten gjer at ferjesambandet Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella sitt anløp til Losna er innstilt.

Norled melder at born ikkje får reise aleine på hurtigbåten mellom Selje og Bergen sundag ettermiddag på grunn av dårleg vêr.

VATN I VEGEN: Fleire bilistar melder om mykje vatn på vegane. Her frå E39 ved Vassenden. Foto: Oddleif Løset / NRK

Skøyteis på fjellet

Det bles og regna over store delar av Vestlandet. På fjellovergangane blir det meldt om vanskelege køyreforhold.

– Det bles godt på fjellet i Sør-Noreg, seier meteorolog Martin Granerød.

Glatte vegar kan komme brått på fleire bilistar. På E134 over Haukelifjell er det fleire som melder om skøyteis, opplyser Vegvesenet. Kraftig vind bles vekk vegsaltet.

På enkelte fjellovergangar kan det fort bli verre sundag kveld.

– Det er fare for kolonnekøyring på både E16 Filefjell og rv. 52 Hemsedalsfjellet, seier trafikkoperatør Roger Nedberge Hille ved Vegtrafikksentralen.

HEMSEDALSFJELLET: Slik ser vegen ut ved Bjøberg på Hemsedalsfjellet. Foto: Statens vegvesen

Jordras i Sogn

Litt over klokka 13 melde politiet om at det var gått eit jordras i Sogndalsdalen.

– Me har folk som observerer at det rasar i fjellsida, seier trafikkoperatør Hille.

Vegvesenet har fått fleire telefonar frå bilistar som har fått merke uvêret.

– Viss folk må køyre, så er det viktig å vere varsame. Gje gjerne beskjed om du ser noko som er verdt å melde frå om, seier trafikkoperatør i Vegvesenet, Ove Amundsen.