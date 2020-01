Uvêr stengjer fjellovergangar

Fylkesveg 53 Tyin-Årdal er stengd på grunn av uvêr. Statens vegvesen opplyser at det blir ny vurdering fredag klokka 10. Av same grunn er riksveg 13 over Vikafjellet stengd. Her blir det ny vurdering klokka 09. Også fylkesveg 50 Hol-Aurland er stengd på grunn av uvêr. Også Strynefjellet er stengd.