Uvêr stenger fleire fjellovergangar

– Nesten alt er stengt, og vêret blir verre, seier Eirik Rystad Skånøy, som er trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Bergen.

Fv. 53 Tyin-Årdal, fv. 50 Hol-Aurland, fv. 55 over Sognefjellet og rv.13 over Vikafjellet er alle stengde på grunn av dårleg vêr. På rv. 7 over Hardangervidda og rv.52 over Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold i fjellet over 600 meter som gjeld fram til fredag kl. 18. På kysten skal det blåse full storm og sterk storm ved Stad. Lokalt er det venta kraftige vindkast, særleg nord på Vestlandet.

– Viss du ikkje absolutt ikkje må over fjellet, så bør du halde deg heime, seier Rystad Skånøy.

Uvêret er venta å roe seg frå ettermiddagen av.

Slik er status på fjellovergangane i Sør-Norge klokka 05.30:

E6 Dovrefjell: Stort sett isdekke med fare for glatte parti.

E16 Filefjell: Vanskelege køyreforhold. Somme stader redusert sikt.

E134 Haukelifjell: Snødekke. Her kan det bli kolonnekøyring på kort varsel.

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekøyring.

Rv. 9 Hovden-Haukeli: Snødekke.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt.

Rv. 15 Strynefjellet: Snø- og isdekke. Somme stader dårleg sikt.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekøyring.

Fv. 50 Hol-Aurland: Stengt.

Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt.

Fv. 55 Sognefjellet: Stengt på grunn av uvêr.