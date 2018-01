Uvêr stenger fjellovergangar

Det er stengt på fv. 50 Aurland–Hol på grunn av uvêr, skriv Statens vegvesen. På rv. 52 Hemsedalsfjellet er det kolonnekøyring, og rv. 7 Hardangervidda er stengt for personbilar. Her finn du oppdatert liste over alle fjellovergangane.