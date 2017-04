Uvêr skapar kaos på fjellovergangane i Sør-Norge

Klokka 0700 er det berre E16 over Filefjell og Rv. 52 over Hemsedalsfjellet som framleis er opne.

– No er det ruskete, og svært dårleg vêr på dei aller fleste fjellovergangane. Men det ser ut til at vêret skal roe seg litt ut på dagen. Det vert litt mindre nedbør og litt mindre vind. Vi får håpe at det stemmer, seier trafikkoperatør Jan Marøy Vegtrafikksentralen i Bergen.

På desse vegane er det stengt eller kolonnekøyring på grunn av uvêr:

Rv 7 Hardangervidda: Stengt pga. uvêr.

Rv 13 Vikafjellet: Stengt pga. uvêr.

Rv 15 Strynefjellet: Kolonnekøyring pga. uvêr.

Fv 50 Hol-Aurland: Stengt pga. uvêr.

Fv 51 Valdresflya: Stengt pga. vanskelege køyreforhold.

Fv 53 Tyin-Årdal: Stengt pga. uvêr.

E134 Haukelifjell: Kolonnekøyring pga. uvêr. Fjellovergangen kan bli stengt på kort varsel.

