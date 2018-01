– Uvêret er på hell og det kan sjå ut som at det verste er over. På Haukeli håpar vi å opna for fri ferdsel så lenge vêret heldt seg, seier Inge Bjørnerud, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen i Porsgrunn.

Like før klokka 18 var det berre er to fjellovergang med fri ferdsel mellom aust og vest. Det var E16 over Filefjell og rv. 15 over Stynefjellet.

Like før klokka 20 søndag kveld opna E134 Haukelifjell for kolonnekøyring, etter å ha vore stengt grunna rasfare sidan tidleg søndag morgon.

BU DEG PÅ DETTE: På fleire av fjellovergangane kan det fort bli kolonne eller stengt. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Det er også innført kolonnekøyring på fv. 53 Årdal-Tyin for første gong sidan vegen vart omgjort frå riksveg til fylkesveg for mange år sida. Årsaka er at fylkesveg 53 mellom Årdal og Fodnes er stengt grunna rasfare og bygda hadde blitt isolert om fjellovergangen hadde blitt stengt.

Vind og snøfokk gjer at Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om vanskelege køyreforhold i fjellet i Sør-Noreg.

– Det ser ut til gå mot at alle hovudfartsårene mellom aust og vest anten vert stengt eller kolonnekøyrt i løpet av kvelden. Skal ein over bør ein rekne god tid, ha godt med drivstoff og gode vindaugsviskarar, seier Ketil Molvær på Vegtrafikksentralen i Lærdal.

Dette er status på fjellovergangane i Sør-Noreg klokka 21.55:

E6 Dovrefjell: Fare for glatte parti.

E16 Filefjell: Redusert sikt enkelte stadar. Kolonnekøyring kan bli innført på kort varsel.

E134 Haukelifjell: Opna for kolonnekøyring. Har vore stengt sidan klokka sju søndag morgon. No er snøskavlane som skapte rasfare sprengt vekk og rydda.

Rv. 7 Hardangervidda: Kolonnekøyring.

Rv. 9 Hovden–Haukeli: Kolonnekøyring på grunn av uvêr.

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt. Ny vurdering klokka 17.

Rv. 15 Strynefjellet: Fare for glatte parti.

Rv. 52 Hemsedalsfjellet: Kolonnekøyring.

Fv. 50 Hol – Aurland: Kolonnekøyring. Kan bli stengt frå klokka 22.00 om ikkje vêret betrar seg innan då.

Fv. 53 Tyin – Årdal: Kolonnekøyring på grunn av uvêr.