Uvanleg hektisk for Airlift

Dei mange skogbrannane i Sør-Norge har gjeve Airlift ein unormalt hektisk sommar. På det meste har helikopterverksemda i Gaular hatt to maskiner i sving for å sløkke skogbrannar. Mellom anna ved Bykle på Sørlandet. – Juli er vanlegvis ein roleg månad, men no har vi sett ei høgsesongbelastning som vi vanlegvis har i august og september, fortel kommersiell direktør, Børre Eimhjellen.