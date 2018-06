Utvalde kulturlandskap

Midtre Lærdal har kome med i ordninga for Utvalde kulturlandskap i Jordbruket. Saman med ni andre området i landet er Midtre Lærdal plukka ut i år. Regjeringa har som mål at det skal vere 46 utvalde kulturlandskap innan 2020, noko som er i dobling frå 2016. I år er det sett av 22 millionar kroner over budsjettet til Klima- og miljødepartementet og åtte millionar kroner over jordbruksavtalen.