Utsett for tredje gong

Rapporten om varslarsakene i Sogn barnevern er utsett for tredje gong. Sogn Avis skriv at rapporten skulle bli offentleggjort 17. september, men at advokatfirmaet Brækhus treng meir tid til å fullføre arbeidet. Oppryddinga i dei tidlegare konfliktane i Sogn barnevern har vart i over to år.