Utset vegopning på Sognefjellet

Det dårlege vêret som er meldt den komande veka, gjer at Statens vegvesen må utsette oppryddingsarbeidet på fylkesveg 55 over Sognefjellet. Sist fredag gjekk det eit stort steinras i Bøverdalen som sperrar vegen. Statens vegvesen opplyser at vegen i alle fall vert stengd ut neste veke, kanskje lenger.