Utset fristen for gjødsel

Mangelen på grovfôr etter den tørre sommaren har gjort at Vik kommune no har utsett fristen for spreiing av husdyrgjødsel, skriv kommunen på eigne nettsider. Mens den opphavlege fristen er 1. september, gir Vik bøndene utsett frist til 20. september i heile kommunen.