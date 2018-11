Utmerking til stryning

Cathrine Breidablik frå Stryn vart heidra med den amerikanske generalen sin «coin» under Nato-øvinga Trident Juncture, skriv Fjordingen. Breidablik har førstegongsteneste i Bardufoss, i Sambandsbataljonen i Brigade Nord, der ho er materiellansvarleg i troppen sin. Ho var ein av to soldatar som fekk utmerkinga for framifrå innsats.