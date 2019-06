Utforkøyring på Strynefjellet

Eit vogntog har køyrt av vegen ved Grotli på riksveg 15 over Strynefjellet. Vegtrafikksentralen opplyser at føraren har bestilt ein traktor til å hjelpe seg. Vegen er ikkje sperra, men vogntoget står slik til at det kan vere til hinder for trafikken.