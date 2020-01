Utforkøyring på rv. 15

To personar er involverte i ei trafikkulukke ved Indre Totland mellom Måløy og Nordfjord på rv. 15. Politiet skriv på Twitter at det er snakk om ei utforkøyring. Luftambulanse, politi og brannvesen er på veg til staden. Vegen er no stengd.