Utfordrande med høge fødselstal

Det rekordhøge fødselstalet for 2017 gjer at ein treng fleire barnehageplassar i Luster kommune frå januar, skriv Sogn avis. Alle som har søkt har i august fått plassar i eksisterande barnehagar, men kommunen jobbar no med å få på plass ei mellombels løysing i det gamle gymsalbygget i Gaupne frå nyttår. Prislappen er på 1,5 millionar kroner.