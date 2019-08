Ute av NM – vidare i Adidas Cup

Både Førde og Stryn er ute av fotball-NM for 16-åringar. Gutelaget til Førde tok leiinga, men tapte til slutt 3–1 borte for Brann. Jentelaget til Stryn tapte 5–0 borte mot Herd. J15-laget til Førde er derimot klare for semifinale mot Gjøvik i Adidas Cup etter at dei slo Asker 4–3 på Vang stadion.