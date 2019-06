Utan telefon- og nett

Innbyggjarar i Fresvik har vore utan telefon og nett i over ei veke Årsaka er brot på ein fiberkabel. No skriv Sogn Avis at det har oppstått problem med repareringa av kabelen. Telenor opplyser at feilen mest truleg ikkje vert retta før onsdag 19. juni. Fleire i bygda reagerer på dårleg informasjon og at det tek lang tid å få reparert kabelbrotet.