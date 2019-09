Usikre på kva som skjedde

Politiet har framleis ikkje fått svar på kvifor 40-åringen som omkom laurdag, sykla utfor Rallarvegen i Flåmsdalen. Det var ingen augevitne til sjølve ulukka. Regionlensmann i Sogn, Inger Lill Lanes, seier dei ikkje har fått indikasjonar på at sykkelen var årsak til ulykka . – Det var bremsespor på staden. Me kan ikkje umiddelbart sjå at det var noko i vegen med sykkelen, seier ho. Mannen er no send til obduksjon.