Uroa over dronebruk

Aurland kommune er uroa over aukande dronebruk, og no tar dei dronereglar inn i politivedtektene, skriv Sogn Avis. Då eit skogbrannhelikopter skulle lette i fjor, hang ei drone berre ti meter over helikopteret. Det har også kome reaksjonar på bruk av dronar rundt cruiseskip.