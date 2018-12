– Den nye lærarutdanninga har potensial til å bli på høgde med dei beste i verda. Men det er urovekkjande at for mange av dei mannlege lærarstudentane fell ut av utdanninga undervegs i studieløpet, seier statsråd for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø (V).

Regjeringa si uro gjer at dei no strør millionar rundt i landet for å forsøke å gjere noko med situasjonen.

Skal vere eit tverrsnitt

I alt 10 millionar kroner skal brukast til å finne ut kvifor menn droppar ut og kva som skal til for å få fleire menn til å bli lærarar i 1. til 7. trinn i grunnskulen.

– Det er eit mål for regjeringa at lærarstaben skal spegle eit tverrsnitt av befolkninga. Også dei yngste elevane bør få møte både kvinner og menn i rolla som lærar, seier statsråd for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø.

Skal forske over heile landet

Difor vil regjeringa no at det skal forskast over heile landet på korleis ein skal få fleire, både menn og kvinner, til å velje å bli lærarar for dei yngste elevane.

– Når eg snakkar med mannlege lærarar, og då spesielt dei som har valt å ta grunnskulelærar-utdanninga for 1.–7. trinn, så seier dei til dømes at det er for lite fokus på dei faglege utfordringane og at det er for mykje fokus på omsorgsdelen, fortel Nybø.

Blant dei som skal forske på dette no er fagfolk ved Senter for Profesjonsstudier ved Oslo Met og Høgskulen på Vestlandet. Heile lista kan du sjå her.

Statsråden har stor tru på at desse tiltaka skal få menn til å bli lærarar.

– Erfaringane viser at lærarutdanningane og deira samarbeidspartnarar får gode resultat av sitt rekrutteringsarbeid, og difor har vi fordelt ti millionar til dette, seier Nybø.

Styrkar marknadsføringa

Dekan for lærarutdanninga ved Høgskulen på Vestlandet, Asle Holthe, er glad for pengane. Også hos han er det flest kvinnelege lærarstudentar. Ekstraløyvinga på ein million kroner, for deira del, vil blant anna verte brukt på å styrke marknadsføringa av utdanninga.

– Vi ønskjer å få fram innhaldet i utdanninga og behovet det vil vere for lærarar i 1. til 7. trinn. Det er viktig at lærarane speglar mangfaldet i samfunnet. Det er viktig i eit så sentralt yrke, seier han.