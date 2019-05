Uroa for stort overskot

Gunn Sande (Sp) meiner Selje kommune sitt overskot på 14 millionar kroner i 2018 er for stort, skriv Fjordenes Tidende. Ho peikar på at fleire investeringsprosjekt ikkje har blitt noko av, mellom anna symjebasseng og brannstasjon. – Viss det er det som gjer at vi har stort overskot, så blir eg lei meg, seier Sande til avisa.