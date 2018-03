Uroa for postomberinga

Fylkesårsmøtet til KrF er uroleg for at regjeringa vurderer å kutte i postomberinga og at det er marknaden som skal sørge for god nok omdeling av pakkar. – Ein gløymer då at det er distrikta som vert hardast råka. Her er ikkje marknaden stor nok til at det blir konkurranse, og vi treng difor fellesfinansierte infrastrukturar som til dømes Posten, meiner KrF i Sogn og Fjordane.