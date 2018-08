Uroa for økonomisk krise

Fjord1 følgjer krisa i den tyrkiske økonomien tett, skriv Firdaposten. I Tyrkia har valutaen lire falle kraftig i verdi og landet er i økonomisk krise. Fjord1 har fleire nye ferjer under bygging i Tyrkia. – Vi skal ikkje vere kjepphøge og seie at vi ikkje er bekymra for situasjonen. Vi følgjer utviklinga tett og har tiltru til at verfta som byggjer kjem til å levere, seier Dagfinn Neteland, som er administrerande direktør i Fjord1, til avisa.