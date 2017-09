Uroa for Nordfjord sjukehus

Nordfjordrådet ber om snarleg møte med Helse Førde for å drøfte tilbodet ved Nordfjord sjukehus, skriv Fjordabladet. Rådet er uroa for at innhaldet i sjukehuset vert bygd ned og utvatna. Styret i Helse Førde har møte på Nordfjord sjukehus komande tysdag.