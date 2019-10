Uroa for narkotikabruk

Politiet i Florø er uroa for meir bruk av narkotika på ungdomsfestar. Tenestestadleiar Wenke Hope seier til Firdaposten at før var det narkofestar og vanlege festar, og at desse no sklir meir i hop. Politiet mottek ofte tips om både bruk og sal av narkotika.