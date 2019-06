Uroa for mangel på arbeidskraft

Nav Vestland er uroa over mangelen på kvalifisert arbeidskraft. I 34 av dei 59 kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane er under 1,5 prosent utan arbeid. Direktør Anne Kverneland Bogsnes seier at konsekvensane av den låge arbeidsløysa er i ferd med å gå opp for mange av kommunane.