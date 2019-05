Uroa for kort sesong

Stryn Sommerskisenter er uroa for kort sesong. Ein frustrert dagleg leiar må sjå på at høge temperaturar gjer at snøen forsvinn. No vil sommarskisenteret opne tidlegare. – Vi må satse på tidlegare opning om det skal vere liv laga for oss, seier dagleg leiar Nina Lensebakken til Fjordingen.