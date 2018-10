Uroa for framtida

Rådmannen i Årdal Olve Fossedal, er uroa for den økonomiske framtida til kommunen, det skriv avisa Porten. – På sikt må vi justera budsjettet med over tjue millionar kroner mindre enn me brukar i dag. Vi må sjå på heile organisasjonen for å finna løysingar på kor vi skal ta desse kostnadsreduksjonane, seier han