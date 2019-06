Urimeleg forbod

Salsteinforbod er urimeleg, seier bondelaget til Sogn Avis. – Me kjenner oss overkøyrde av staten, seier nestleiar Ole Bjarne Hovland. Landbruksdepartementet har bestemt at det blir forbode å bruke saltstein til sau som beitar i Nordfjella, for å hindre spreiing av skrantesjuke. Saltsteinar er viktige for å halde oppsyn og kontroll med sauene, seier Hovland.