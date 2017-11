UP på E39

Ein bilførar er meld etter å ha køyrt bil med tilhengar utan å ha førarkort på det. I den same kontrollen av Utrykningspolitiet, ved Hafstad i Førde, fekk tre bilførarar påpeika feil på hovudlys. På Sandane fekk seks bilførarar forenkla førelegg for mobilbruk, medan to fekk gebyr for manglande bilbelte.