UP delte ut 14 bøter på to timar

Under ein kontroll ved Håbakken på E16 fekk 14 bilistar bot for høg fart. Høgste fart blei målt til 75 km/t i ei 60-sone. Tidlegare i føremiddag heldt utrykkingspolitiet fartskontroll i Olden. Ni bilistar fekk bot for høg fart, medan ein fekk for bruk av mobil. Høgste fart blei målt til 82 km/t i ei 60-sone.