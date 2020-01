Ungt talent klar for Strømmen

Torje Naustdal frå Florø har signert ein toårig avtale med Strømmen IF, skriv klubben. Naustdal har spelt for Florø Fotball i mange år. Han har også spelt nokre kampar for Norge G18 og G19. – Vi får ein spennande spelar med gode ferdigheiter.