Undersøker mogleg brann i Vik

Brannvesenet i Vik er på veg til eit skogsområde over Nummedalsstølen etter melding om røykutvikling. Meldinga om røyk kom like etter at ei regnbye med lyn og tore hadde rasa over området. Ifølgje Oddbjørn Aune ved Alarmsentralen er det uvisst kva røyken kjem av. Dei har folk på veg opp i området. Det er usikkert akkurat kvar røyken kjem frå, og om det er i nærleiken av busetnad, opplyser politiet på Twitter.