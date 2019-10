Undersøker ferjeuhell

Fjord1 skal no undersøke kva som hende då ein bil i førre veke klatra over ein ferjelem som var på veg opp, skriv Firda. Hendinga fann stad på ferjesambandet Anda - Lote. Tor Kristoffersen, regionleiar i Fjord1, seier at ferjemannskapet har skrive rapport på hendinga. Det er også skrive skademelding og tatt bilde av skadane på bilen.