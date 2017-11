Underslo pengar frå unge gutar

Ein sunnfjording 60-åra må i dag møte i Sogn og Fjordane tingrett tiltalt for underslag frå to unge gutar. Over ein periode på sju månader i fjor skal mannen ifølgje tiltalen ha overført til saman 65.000 kroner frå gutane sine bankkontoar til sin eigen. Straffa for underslag er bot eller fengsel inntil 2 år.