Underslo pengane til broren

Ei kvinne i 60-åra frå Sogn og Fjordane er tiltalt for å underslege 600.000 kroner frå bror sin. Kvinna var hjelpeverje for broren. Ifølgje tiltalen skal kvinna ha gjort uttak, overført pengar og kjøpt varer frå broren sin konto. Verken kvinna sin advokat eller aktor i saka har vore tilgjengeleg for kommentar.