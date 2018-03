Underskot for Førde-fotballen

I 2017 fekk Førde Fotball eit underskot på nesten 900.000 kroner, skriv Firda. No kan det bli lønnskutt, stopp i oppvarming av bana og høgare spelarkontingent for dei yngste. – No føler eg at styret har kontroll på situasjonen. Samtidig håper eg at spelarar og foreldre viser forståing for at klubben er i ein vanskeleg situasjon, styreleiar seier Arild Sandvoll til avisa.