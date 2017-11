Ulukke i Førde

Politiet melder at to personbilar har køyrd i kvarandre på Hornnes på riksveg 5 i Førde. Førarane var åleine i bilane. Begge klager over nakkesmerter og er køyrde til legevakta for sjekk, opplyser politiet. Det er ikkje mistanke om ruskøyring. Det er køar på staden, og tidvis dirigering av trafikken.