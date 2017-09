Ulovleg lærekøyring

Vegvesenet gav ein sjåfør skriftleg åtvaring på grunn av ulovleg lærekøyring under ein kontroll på E39 i Førde måndag ettermiddag. Eleven kunne ikkje legge fram bevis for trafikalt grunnkurs eller gyldig legitimasjon. I same kontrollen måtte to sjåførar levere inn kjennemerka på bilane sine på grunn av manglande EU-kontroll.