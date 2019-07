Ulovleg garnsetjing i Balestrand

Under ein rutinekontroll avdekte Statens naturoppsyn brot på lakse- og innlandsfiskelova i Balestrand, skriv Sogn Avis. Det var ulovleg garnsetjing. – Ein er sjølv ansvarleg for å følgje forskriftene for lovleg fiske. Dei som set garn etter ulovlege forhold blir politimelde, seier Anne Rudsengen i Statens naturoppsyn til avisa.