– Har du to fagrapportar med sprikande konklusjon, er det vanskeleg å vite kva rapport du skal legge til grunn, seier kommunalsjef i Stryn kommune, Jan Flore.

Han har ansvaret for kor det kan byggast hus i nokre av dei mest rasutsette bygdene i landet.

Karta til NVE syner store område som er rekna for farlege til å bygge på, men også dei kan ta feil.

– Vi har hatt tilfelle med vesentlege skilnadar i rapportane, då blir det vanskeleg også for oss, seier Flore.

FRISKMELDT: Bustadområdet i Stryn sentrum var fyrst kartlagt som skredutsett, men nye rapportar gav ein annan konklusjon. Foto: Marita Sundet Solheim

Trengde tre rapportar for å friskmelde bustadområde

I Stryn sentrum fekk bustadområdet Visnes strenge byggeforbod. Men då nytt firma fekk oppdrag med å kartlegge sikringstiltak, synte det seg at den fyrste rapporten kunne vere feil.

Det måtte ein tredje rapport frå eit tredje firma på bordet før NVE kunne seie at området var trygt likevel. Det var Fjordingen som fyrst skreiv om dette.

No kan kommunen lage nye bustadområde der, om dei vil.

Tusenvis er utsett for naturøydeleggingar

Dei statlege skredfarekarta har så langt markert at 13.500 innbyggarar ikkje lenger kan bygge nytt der dei bur, eller utvide med meir enn 50 kvadratmeter.

Konsekvensane for dei det gjeld kan vere store. Øystein og Lene Førde Navelsaker i Eid kan ikkje bygge nytt på garden sin, og måtte legge planane om å utvide fjøsen på is.

PLANAR PÅ VENT: Øystein og Lene Førde Navelsaker må legge byggeplanar på is. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

– Det er rart at vi som uansett skal drive og som bur her ikkje lenger har lov til å utvikle drifta, sa Øystein Førde til NRK.

Tar ein med flaum, kvikkleire og skred bur no over 170.000 her til lands i ei faresone.

Fakta om NVE si kartlegging Ekspandér faktaboks 38.000 personar i Noreg bur i ei faresone for skred i bratt terreng. Etter kvart som kartlegginga går fram vil talet auke. Staten deler faresonen i tre.

Sikkerheitsklasse 1. 1/100 års faresoner der det bur 1319 personar. Her kan det gå skred ein gong kvart 100. år. Her er det restriksjonar også på garasjer, uthus, naust, og lagerbygg. I kartet merka mørkebrunt.

1/100 års faresoner der det bur 1319 personar. Her kan det gå skred ein gong kvart 100. år. Her er det restriksjonar også på garasjer, uthus, naust, og lagerbygg. I kartet merka mørkebrunt. Sikkerheitsklasse 2 . 1/000 års faresoner, her bur det 12.321 menneske. Her er det restriksjonar også på einebustadar, tomannsbustadar, rekkehus og liknande. Maks grense for tilbygg i eit bygg si levetid er 50 kvadratmeter. I kartet merka raudt.

. 1/000 års faresoner, her bur det 12.321 menneske. Her er det restriksjonar også på einebustadar, tomannsbustadar, rekkehus og liknande. Maks grense for tilbygg i eit bygg si levetid er 50 kvadratmeter. I kartet merka raudt. Sikkerheitsklasse 3 . 1/5000 års faresoner: 37.888 personar. Dette talet inkluderer også sikkerheitsklasse 1 og 2. Einebustadar, rekkehus og liknande med meir enn 10 bueiningar kan ikkje byggast. Heller ikkje overnattingsstadar, skular, sjukeheimar, beredskapsinstitusjonar og liknande. I kartet merka oransje.

. 1/5000 års faresoner: 37.888 personar. Dette talet inkluderer også sikkerheitsklasse 1 og 2. Einebustadar, rekkehus og liknande med meir enn 10 bueiningar kan ikkje byggast. Heller ikkje overnattingsstadar, skular, sjukeheimar, beredskapsinstitusjonar og liknande. I kartet merka oransje. Tilsvarande restriksjonar gjeld også område med kvikkleire og flaumfare.

I flaumsoner 1/200 års bur det ca. 34.000 menneske. I 1/500 og 1/000 års flaumsoner bur det ca. 45.000 personar.

I kvikkleiresoner bur det drygt 90.000 personar. Men sikkerheita blir tatt i vare på ein heilt annan måte enn skred i bratt terreng. (Kjelde: NVE)

NVE vil rydde opp

Det finst ikkje tal for kor ofte det skjer at geologfirma vurderer skredfaren ulikt.

Leiar for seksjon for skred og flaumkartlegging i NVE, Hallvard Berg, seier dei no vil prøve å få på plass ein felles bransjestandard.

VIL PRØVE: Leiar for seksjon for skred og flaumkartlegging i NVE, Hallvard Berg, seier dei no vil prøve å få på plass ein felles bransjestandard. Foto: NVE

– Kartlegginga skal vere god nok for å avklare faren, men vi ser også at det er variasjonar av kva som vert levert.

Målet er at alt skal ha same kvalitet.

– Vi samarbeider no med bransjen om ein standard for kva som er ei god utgreiing, seier Berg.

Trur endå fleire vil

I Stryn har fleire hundre innbyggarar fått byggerestriksjonar på eigedomane sine, og framleis er ikkje kommunen ferdig kartlagt.

Jan Flore seier det er viktig at karta er riktige.

– Vi held på med kartlegging av nye store område her i kommunen. Eg ventar at fleire vil få byggerestriksjonar, seier han.