Uavklara klokkeslett for open E39

Mannskap skal ha jobba i heile natt for å få opna vegen på E39 i dag. – Grunna at mobilnettet er nede har eg ikkje fått snakka med dei som jobbar der inne i natt, men eg veit at arbeidet gikk bra i går kveld, seier Svenn Egil Finden i Statens Vegvesen. Dei vil opne vegen i dag, men tidspunktet er ikkje avklara.