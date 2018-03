Uavgjort for Florø

Florø og Ull/Kisa spelte uavgjort i den siste kampen under treningsleiren i Spania. Medan Florø «toppa» laget med det som no ser ut som ein antatt førsteellevar inn mot 2018-sesongen, etter at dei fekk kvile i sin første treningskamp i Marbella torsdag, mønstra Ull/Kisa nesten identisk mannskap, skriv Ull/Kisa på sine nettsider. Kampen enda 2–2.