Uavgjort for Florø

Florø Fotball har gjort unna sin første treningskamp for sesongen. Oppgjeret mot eliteserielaget Lillestrøm enda 1-1. Gary Martin scora for vertane etter 24 minuttar. Åtte minuttar seinare utlikna Alioune Ndour for 1. divisjonslaget frå Florø.