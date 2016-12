Tyin-Årdal opna for fri ferdsel

Fylkesveg 53 Tyin-Årdal er opna att for fri ferdsel. På riksveg 52 Hemsedalsfjellet står eit vogntog fast opp frå vestsida. Trafikk austover må over i motgåande felt. Fv 50 Hol-Aurland er også opna att for fri ferdsel.