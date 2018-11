Tviler på kuttforslaga

Rådmann i Jølster tviler på at kuttforslaga som politikarane i kommunen har foreslått for å finansiere ein fotballhall på Skei og ein på Vassenden er realistiske, det skriv Firda. – Eg er og bekymra med tanke på at innstrammingane vil gå ut over tilsette, trivsel, sjukefråvær og evna til å yte maksimalt, seier rådmannen ifølgje avisa.