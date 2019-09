Fisken har ei snittvekt på fire kilo.

– Det skjedde ei rømming i helga som var. Vi har vore på tilsyn for å prøve å kartlegge kva som har skjedd, seier Leni Marie Lisæter, seksjonssjef i Fiskeridirektoratet.

– Korleis blei det oppdaga?

– Dei tilsette kom på jobb, og då var merden nesten tom for fisk. Det var 700 laks att, seier ho.

– Beklageleg

Dagleg leiar i Slakteriet Brekke AS, Knut Strømsnes, seier i ei pressemelding at heile hendinga er beklageleg.

– Me kjem til å gå gjennom alle rutinar for å finne ut korleis vi kan hindre at noko slikt skal skje igjen.

Slakteriet Brekke har sett opp gjenfangstgarn og fått pålegg frå Fiskeridirektoratet om å utvide området gjenfangstaktiviteten skjer i. Brekke oppmodar folk til å ta omsyn til fredningsbestemmelsane som er for fiske i fjorden.

– Me oppmodar dei som får fisk om å rapportere talet på fisk til Slakteriet Brekke AS. Dersom det er eit ynskjer om at fisken skal destruerast, tek me imot denne, seier han.