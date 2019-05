Turistbussjåfør meld til politiet

Det var mykje rusk å ta tak i under Statens vegvesen sin kontroll på E39 i Førde natt til tysdag. Føraren av ein utanlandsk turistbuss er meld til politiet for brot på reglane om køyre- og kviletid. Ein annan førar hadde køyrt for lenge og fekk klar beskjed om å skru av motoren og kvile.